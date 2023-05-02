الجيش الإسرائيلي: "حماس" ستدفع ثمن انتهاكاتها الأمنية

أكد الجيش الإسرائيلي في بيان إغارته على نفق تحت الأرض ومواقع إنتاج أسلحة ومجمعات عسكرية تابعة لحركة "حماس".

وأوضح متحدث باسم الجيش أن الطائرات الحربية "أغارت قبل قليل على مجمع عسكري كان يستخدم كمعسكر تدريب لمنظمة حماس، بالإضافة إلى موقع عسكري يحتوي على مستودع أسلحة وموقع آخر لإنتاج الأسلحة ومجمع تدريب للحركة".

وأضاف أن الطائرات استهدفت أيضا "موقعين لإنتاج الأسلحة يستخدمها فرع الإنتاج التابع لحماس ومصنع أسمنت يستخدم لبناء بنى تحتية تابعة لحماس، بالإضافة إلى موقع عسكري للقوة البحرية التابعة لحماس ونفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة".

ولفت إلى أن هذه الغارات الواسعة "تأتي ردا على إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل اليوم، حيث تشكل ضربة لقدرات حماس التسليحية".

وختم البيان بالقول إن "حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل".

المصدر: RT