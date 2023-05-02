ما وراء الكواليس.. مستشار عسكري مصري يكشف لـRT سر ثروات السودان المتسببة في الصراع

أكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أن التدخل الخارجي يعد واحدا من السيناريوهات المستقبلية التي ستغذي الصراع في السودان ولن تساهم في حله.

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وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية في تصريحات لـ RT أنه بالرغم من التصريحات العلنية لبعض الدول بوقف القتال في السودان، إلا أن هناك دولا مازالت سفاراتها موجودة على الأراضي السودانية وتجري اتصالات بين الطرفين.

وأشار إلى بعض الدول التي تغازل الطرف الذي يمثله قوات الدعم السريع كونه يسيطر على بعض المواقع التي تحتوي على "مناجم الذهب"، وهناك تقارب لدعم القوات المسلحة السودانية من بعض الدول التي ترغب في إنشاء قواعد بحرية أو قواعد عسكرية داخل السودان، مشددا على أن التدخل الدولي لن يكون في صالح السودان.

وشدد على أن المعلن أمام الجميع ووسائل الإعلام أن هناك دولا تدعو إلى وقف إطلاق النار، ولكن غير المعلن أن هناك دولا تحاول استقطاب أطراف النزاع في السودان ، مما يؤدي لتدهور الأوضاع في السودان.

وأوضح أن ما يحدث في السودان الآن هو تكرار لما حدث في ليبيا، لكن مع وجود بعد الاختلافات البسيطة مشيرا إلى أن التوصل إلى السلام والتفاهمات هو الحل الذي يجب أن يتحقق في السودان.

المصدر: RT