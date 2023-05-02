كيف نجحت مصر في تنفيذ تجربة زراعية فريدة بعد 15 عاما؟

تحدث نقيب الزراعيين في مصر السيد خليفة، في تصريحات لـRT عن نجاح مصر بالبدء في الحصاد الأول لمحصول القمح الذي تمت زراعته بالتقاوي الجديدة بعد تجارب دامت 15 عاما.

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وأوضح خليفة أنه بدأت مصر في موسم حصاد محصول القمح لهذا العام والأرقام الرسمية تفيد بأنه تمت زراعة حوالي ثلاثة مليون ومئتي ألف فدان قمح هذا العام وكانت مزروعة معظمها بالتقاوي المعتمدة والمحسنة ذات الإنتاجية العالية.

وأشار إلى أنه بلغت نسبة التغطية بالتقاوي حوالي 70% مقارنة بالموسم السابق كانت التغطية بالتقاوي المحسنة حوالي 50%، وذلك نظرا للتوسع في البرنامج القومي لتحسين وتوفير تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وكذلك دور القطاع الخاص في توفير التقاوي المحسنة.

ونوه بأن المؤشرات الأولية لموسم الحصاد هذا العام تشير لزيادة إنتاجية الفدان عن العام الماضي حيث بلغ المتوسط العام لإنتاج الفدان العام الماضي من 15 - 18 أردب للفدان ومتوقع هذا العام زيادة المتوسط العام لإنتاج الفدان من 18 - 20 أردب وهذا موشر جيد جدا نتيجه لزراعة معظم المساحات بالتقاوي المحسنة.

وأضاف نقيب الزراعيين في مصر، أن الحكومة تتوقع توريد حوالي 4 مليون طن من المزارعين لصالح وزارة التموين خصوصا بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة حافز توريد القمح للمزارعين من 850 جنيه للأردب في العام الماضي لـ1500 جنيه هذا الموسم وذلك دعما للمزارعين وتشجيعهم لتوريد أكبر كميات لصالح وزارة التموين وخصصت الحكومه حوالي 48 مليار جنيه لاستلام القمح من المزارعين.

وكان وكيل معهد المحاصيل واستصلاح الأراضي في مصر مجاهد عمار، قد أعلن أنه تم البدء في الحصاد الأول لمحصول القمح الذي تم زراعته بالتقاوي الجديدة.

وأوضح أن هذه التقاوي الجديدة المستنبطة في محطة سخا بكفر الشيخ، نجحت بعد تجارب استمرت 15 عاما.

وأكد وكيل معهد المحاصيل، أن التقاوي التي تم زراعتها في محطة سخا وهي الزراعة التجريبة الأولى حققت نجاحا من حيث إنتاجية المحصول بنسبة 31% فالفدان ينتج بالتقاوي العادية حوالي 19 ألف أردب من القمح، ولكن التقاوي الجديدة أنتجت حوالي 25 ألف أردب للفدان.



وأضاف عمار، أنه من بين التقاوي الجديدة التي تم تجربتها وزراعتها وبدء حصادها مصر 4 وسخا 96، موضحا أن تقاوي سخا 96 هي تقاوي قمح، وتتميز في أنها مبكرة النضج وذات جودة ممتازة لإنتاج الخبز كما أنها تستهلك مياها أقل من التقاوي الأخرى بنسبة 25%.

وأوضح أن تقاوي مصر 4، هي تقاوي عالية الإنتاجية وجيدة ومن ضمن سلسة أصناف مصر 1و2 و3، مؤكدا أنه سيتم منح هذه التقاوي للشركات في الموسم المقبل، وتوزيعها على المزارعين في موسم 2025.

وأكد وكيل معهد المحاصيل بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع بحلول عام 2025، سيكون إنتاج مصر من القمح 12 مليون طن وزراعة حوالي 4 ملايين فدان بالقمح

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم