مصر.. الكشف عن تفاصيل العثور على أموال طائلة في غرفة سرية تحت الأرض

كشفت قوات الأمن المصرية، تفاصيل العثور على أموال طائلة داخل غرفة سرية تحت الأرض، حيث تبين أن شخصين رجل ونجله كان ينفذان جريمة سرقة.

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وتمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الجيزة، وإشعال حريق لمحاولة الهروب بالمبالغ المستولى عليها.

والبداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، من موظفي أمن بإحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة محل عملهما، الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها، واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

وأفادت التحريات، بأنه تمت السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فرد أمن بذات الشركة مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرا لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفي سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية، بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما، وأخفى المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وأسقطها للدور الأرضي مكان العثور عليها مشتعلة.

كما وضع المتهم الأول جزءا منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وعقب ذلك سكب كمية من البنزين أعدها مسبقًا وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولًا للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله طالب مقيم بذات العنوان، تم ضبطه، وبداخلها مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: القاهرة 24