مصدر سوري: خروج مطار حلب عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد عسكري وجرح 7 أشخاص

أفاد مصدر عسكري لصحيفة "الوطن" السورية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط المدينة.

وقال المصدر:"حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنان مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط المدينة.

ووفقا لمراسل الهيئة: "دفاعاتنا الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا من صواريخه".

وأفاد مراسل RT، نقلا عن مصدر سوري: "العدو الصهيوني يستهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، والدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإسرائيلي وتسقط عددا منها وتجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان".

المصدر: RT