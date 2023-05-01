مصر.. الكشف عن تفاصيل حريق "غرفة الكنز" أسفل عقار بالمهندسين

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في مصر، ملابسات اشتعال أوراق نقدية داخل شركة لرجل أعمال شهير بالعجوزة واكتشاف غرفة بداخلها ملايين الجنيهات والمعروفة بـ"غرفة الكنز".

وعن تفاصيل هذه القضية، تلقى قسم العجوزة بلاغا من موظفي أمن بشركة "الـ" لحديد التسليح بشارع دمشق بنشوب حريق بالشركة، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بأحد الطوابق تحوي أكثر من 25 مليون جنيه إضافة لعملات أجنبية مختلفة.

في حين تمكنت مباحث العجوزة من التوصل إلى أن فرد أمن بالشركة وراء السرقة، بعد فحص كاميرات المراقبة وتضييق الخناق عليه ومراجعة خطوط السير، لكن ارتكابه خطأ ساذجا بتغييره موعد عمله والتواجد بالشركة ليلا بدلا من صباحا كان بداية كشف المستور، فيما ضبطته القوى الأمنية وقرر أنه استغل علمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ، وعقد العزم على سرقتها.

وكشف المتهم تفاصيل السرقة، موضحا أنه أحضر معدات واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة، وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة، واستولى على مبالغ مالية منهما ووضعها داخل حقائب كبيرة الحجم داخل الخزينة، وإسقطها للدور الأرضي "مكان العثور عليها مشتعلة".

كما وضع المتهم جزءا من الأموال بحقيبة صغيرة الحجم سلمها لابنه أثناء مروره عليه، وطالبه بالتوجه بها لشقيقته بحدائق القبة، ثم سكب كمية من البنزين وأشعل النيران بالشركة محاولة منه لإلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولا للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها وأمكن ضبط الحقيبة لدى ابنه بداخلها مبالغ مالية لعملات "محلية وأجنبية".

المصدر: "مصراوي"