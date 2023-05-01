المبعوث الأممي للسودان يرجح عقد مفاوضات بين طرفي الأزمة في السعودية

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إن الطرفين المتحاربين في السودان وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض، موضحا أن المفاوضات ستعقد "على الأرجح" في السعودية.

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وبحسبما أوردت "أسوشيتد برس"، قال بيرتس: "نواجه معوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العنف.. وسنعمل على تأمين وقف إطلاق النار برقابة وطنية ودولية".

ولفت المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، مشيرا إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض.

وستشكل أي محادثات أول علامة فارقة على إحراز تقدم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

المصدر: "أسوشيتد برس"