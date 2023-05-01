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السعودية.. عملية أمنية مشتركة تحبط تهريب كمية من المخدرات في جزيرة فرسان (فيديو)

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السعودية.. عملية أمنية مشتركة تحبط تهريب كمية من المخدرات في جزيرة فرسان (فيديو)
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أعلنت السلطات السعودية عن إحباط تهريب شحنة مخدرات في محافظة جزيرة فرسان، كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قوى الأمن نفذت عملية أمنية مشتركة لإحباط محاولة تهريب 428.8 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و128 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

وأشارت "واس" إلى أن أجهزة تابعة لإدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان، والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكنوا من القبض على 6 متهمين، وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسية المصرية ومواطن، لتهريبهم ونقلهم وتلقيهم المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم مبلغ 470950 ريالا وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: "واس"

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