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انهيار سقف قاعة مناسبات واحتفالات في الرياض (فيديو)

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انهيار سقف قاعة مناسبات واحتفالات في الرياض (فيديو)
انهيار سقف قاعة مناسبات واحتفالات في الرياض
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كشف المهندس المعماري، تركي الحصيني، أسباب انهيار سقف قاعة مخصصة للمناسبات والاحتفالات، في حي القيروان بالرياض.

وقال الحصيني، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية السعودية: "سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو" وهذا أحد أسباب الانهيار".

وأضاف: "مهم جدا أن تكون هذه القاعات عالية المواصفات بشكل كبير، وآمنة إنشائيا، لأنه يدخل فيها أرواح 200 و300 زائر".

وتابع: "الواضح من الفيديو أنها سقف شينكو حديدي، ويوجد طبقة عزل عادية جدا، والكارثة أن يكون هناك سقف بهذا الحجم والطول، وشينكو وألواح، المفروض يكون في سور حديدي".

المصدر: الإخبارية

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