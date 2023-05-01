انهيار سقف قاعة مناسبات واحتفالات في الرياض (فيديو)
كشف المهندس المعماري، تركي الحصيني، أسباب انهيار سقف قاعة مخصصة للمناسبات والاحتفالات، في حي القيروان بالرياض.
وقال الحصيني، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية السعودية: "سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو" وهذا أحد أسباب الانهيار".
فيديو | انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023
المهندس المعماري تركي الحصيني: سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو" وهذا أحد أسباب الانهيار#نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/9tMY8MVgDq
وأضاف: "مهم جدا أن تكون هذه القاعات عالية المواصفات بشكل كبير، وآمنة إنشائيا، لأنه يدخل فيها أرواح 200 و300 زائر".
وتابع: "الواضح من الفيديو أنها سقف شينكو حديدي، ويوجد طبقة عزل عادية جدا، والكارثة أن يكون هناك سقف بهذا الحجم والطول، وشينكو وألواح، المفروض يكون في سور حديدي".
المصدر: الإخبارية