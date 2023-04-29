مصر.. وزارة التموين تكشف تفاصيل رفع أسعار السلع التموينية الأربع تدريجيا

كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، تفاصيل إعلان الوزير علي المصيلحي عن رفع أسعار السلع التموينية تدريجيا.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح إبراهيم عشماوي أن إعلان الوزير علي المصيلحي، عن رفع أسعار 4 سلع تموينية تدريجيا في الفترة المقبلة، يأتي في إطار أسلوب المصارحة والمكاشفة، الذي تنتهجه الدولة المصرية، لافتا إلى أن وزير التموين تناول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، كل القضايا على مستوى الأسواق والسلع.

وأشار عشماوي، إلى أن وزير التموين تحدث عن توريد القمح والغلال، وأعلن أن سعر التوريد في مصر أعلى من سعر الاستيراد بالخارج، لتشجيع الموردين من المزارعين والتجار على توريد محاصيلهم، على مستوى الجمهورية.

وبين أن الزيادة المطبقة على الـ4 سلع ستكون على مراحل، متابعا: "هناك 4 سلع أساسية يعاد النظر في تسعيرها وهي الزيت والأرز والسكر والأجبان، وكما اتفق وصرح الوزير بأنه لا مساس بسعر الخبز الذي يكلف الدولة 90 قرشا، في حين أن الدولة ملتزمة ببيع الرغيف بـ5 قروش للمواطن".

وأكد عشماوي أن الزيادات السعرية طرأت على كثير من الحبوب والقمح عالميا بما فيها الزيوت، موضحا أن الأمر دفع الدولة لمراجعة تكلفة تلك السلعة الاستراتيجية، لضمان إنتاجها واستيرادها، مع استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وأسعار السلع عالميًا، والتغيرات في سعر الصرف.

المصدر: "القاهرة 24"