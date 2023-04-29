فيديو متداول لفرار نزلاء من سجن كوبر شمالي الخرطوم (فيديو)
Globallookpress
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ظهر في مقطع فيديو ما قيل إنه هروب للسجناء من سجن كوبر في السودان على أثر المواجهات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وقبل أيام قليلة، أفادت مواقع سودانية بفرار عدد كبير من النزلاء من السجن الذي يقع شمالي العاصمة الخرطوم.
هروب السجناء من سجن كوبر— هنا-السودان (@hereSudan) April 29, 2023
ـ #الجنجويد_مليشيات_ارهابيهpic.twitter.com/cpnFgbbzAP
وأكدت حينها أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول سجن كوبر أدّى لإطلاق سراح العديد من السجناء مشيرة إلى أن السجناء السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز.
هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة مع استمرار المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
المصدر: RT