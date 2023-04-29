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فيديو متداول لفرار نزلاء من سجن كوبر شمالي الخرطوم (فيديو)

أخبار العالم العربي

فيديو متداول لفرار نزلاء من سجن كوبر شمالي الخرطوم (فيديو)
Globallookpress
العاصمة السودانية الخرطوم
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ظهر في مقطع فيديو ما قيل إنه هروب للسجناء من سجن كوبر في السودان على أثر المواجهات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقبل أيام قليلة، أفادت مواقع سودانية بفرار عدد كبير من النزلاء من السجن الذي يقع شمالي العاصمة الخرطوم.

وأكدت حينها أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول سجن كوبر أدّى لإطلاق سراح العديد من السجناء مشيرة إلى أن السجناء السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز.

هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة مع استمرار المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

المصدر: RT

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