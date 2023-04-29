المرور العراقية تبرئ موكب السوداني من حادثة المطار وتلوم سائقة السيارة

نشرت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بشأن الحادث المروري الذي شهده مطار بغداد الدولي صباح اليوم.

وذكرت في بيان صحفي: "في تمام 10:30 من صباح هذا اليوم الموافق 29‏/4‏/2023 وأثناء افتتاح الطريق المؤدي إلى صالة استقبال ومغادرة المسافرين من مطار بغداد الدولي، وقع حادث مروري مؤسف بين مركبتين، إحداهما تابعة إلى اللواء 57/ وزارة الدفاع، والأخرى تقودها الموظفة في مطار بغداد الدولي هبة محمد كريم، قرب بناية الشحن الجوي، وبصحبتها الموظفة إسراء وليد خير الله، التي وافاها الأجل إثر هذا الحادث المؤسف".

وأضافت: "وعند إجراء المخطط الأولي للحادث، ثبت أن سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه، من قبل سائقة المركبة الثانية والخروج إلى الشارع الرئيسي والاستدارة منه، دون التأكد من خلوه".

وأشارت إلى أن "وقوع هذا الحادث المؤسف بالتزامن مع مرور الموكب الخاص برئيس مجلس الوزراء، دفع البعض إلى تداول معلومات مغلوطة عنه".

وتابعت مديرية المرور العامة في العراق: "في الوقت الذي نتقدم فيه لأسرة المتوفية بأحر آيات التعازي والمواساة، ندعو جميع المواطنين، الذين صار بإمكانهم الدخول إلى مطار بغداد الدولي بمركباتهم الخاصة، أن يلتزموا بالتعليمات والقوانين المرورية، بالأخص السرعة المحددة، في هذه الأماكن تفاديا لوقوع حوادث مماثلة".



المصدر: RT