العراق.. مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري يترقب صدور توجيهات "مهمة" اليوم

أعلن مصدر مقرب من مقتدى الصدر، أنه سيصدر الليلة من خلال صفحة صالح محمد العراقي، توجيهات مهمة، من زعيم التيار الصدري، داعيا الأنصار إلى متابعة التوجيهات والانتباه إليها.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، تجميد التيار الصدري باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لسنة على الأقل.

وفي بيان له، قال مقتدى الصدر: "أن أكون مصلحا للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن أستمر في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض من الفاسدين وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل".

وأكمل الصدر: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لمدة لا تقل عن سنة".. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربي أولا وأمام والدي ثانيا، كما ويغلق مرقد السيد الوالد إلى ما بعد عيد الفطر..على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فورا.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فوالله قد سئمتهم وسئموني".

المصدر: RT