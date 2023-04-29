مصرع فتاة عراقية وإصابة أخرى بسبب موكب السوداني

تسبب موكب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بمقتل شابة وإصابة أخرى في شارع مطار بغداد الدولي.

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وتوفيت إسراء وليد خير الله الراوي، من مواليد 1998، فيما أصيبت هبه محمد كريم حسين الربيعي، من مواليد 1991، وتعمل موظفه في المطار، جراء تصادم سيارات أثناء دخول موكب السوداني إلى مطار بغداد مع وزير الداخلية العراقي.

وتبنى الحادث مركز شرطة المطار، حيث تم نقل المصابة والمتوفية إلى مستشفى الفرات.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، طريق مطار بغداد الدولي، المغلق منذ عام 2003، أمام مركبات المسافرين.

المصدر: RT