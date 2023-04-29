مصر وجنوب السودان تتشاوران بشأن الأزمة الراهنة في السودان

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو، للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان.

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وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن الاتصال تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، تأسيسا على المبادرة المصرية/ الجنوب سودانية التي تم الإتفاق عليها خلال الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سلفا كير في 16 أبريل الجاري.



وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على كون مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثرا بالنزاع الجاري في السودان، لاسيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان.

مؤكدا على أن مصلحة الشعب السوداني تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين.

هذا، وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على تكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

المصدر: RT