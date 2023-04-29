السودان.. اتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السريع بخرق الهدنة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الجمعة، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية والقيام بعمليات عسكرية في العاصمة الخرطوم.

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وقال الجيش في بيان: "بالرغم من موافقة القوات المسلحة على تمديد الهدنة المقترحة من الجانبين الأمريكي والسعودي إلا أن المتمردين استمروا في خرقها، مما تطلب التعامل العسكري مع هذه الخروقات".

وأضاف: "حيث استمر القصف العشوائي بالمدافع في بحري وأم درمان والخرطوم لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق لاستخدامها كمرابض للمدافع، وللقناصة على أسطح البنايات العالية منها".

وذكر أن "المتمردين سيطروا على مستشفى الخرطوم بعد طرد الكوادر الصحية وإدخال أسلحة وجنود للمستشفى".

وأشار إلى "استمرار القصف العشوائي بمحيط قيادة منطقة بحري العسكرية والقيادة العامة والهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي بالعمارات وموقع الدفاع الجوي بجبل أولياء جنوبي الخرطوم".

من جانبها، أعلنت قوات "الدعم السريع" في بيان، سيطرتها "على 90 بالمئة من كامل ولاية الخرطوم، وأن جميع المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمنة تماما بواسطة قواتها".

وأردفت: "تصدت قواتنا إلى عدد من الهجمات من قوات الانقلابيين (الجيش) على مواقع تمركز القوات إلى جانب الهجمات المتواصلة بالطيران والمدافع في مخالفة وخرق بائن للهدنة الإنسانية حيث تعاملت قواتنا مع القوات المعتدية بحسم".

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وفي وقت سابق، استنكرت الدعم السريع "خرق" الجيش للهدنة التي بدأت منتصف ليل الخميس، متهمة القوات المسلحة بـ"خيانة الوعود".

وقال الناطق الرسمي باسم الدعم السريع: "درجت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة المسنودة من فلول النظام البائد المتطرفين على نقض العهود والمواثيق وهو نهج عرفوا به طيلة تاريخهم الملئ بالمخازي والخيبات".

ومساء الخميس، أعلن الجيش السوداني و"الدعم السريع" في بيانين، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

بسم الله الرحمن الرحيم #قوات_الدعم_السريع



نشرة الميدان

28 أبريل 2023



تؤكد قوات الدعم السريع سيطرتها المحكمة على 90% من كامل ولاية الخرطوم، وأن جميع المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمنة تمامًا بواسطة قواتنا.

واستقبلت مواقع تمركز قواتنا اليوم أعداد كبيرة من قوات الانقلابين… pic.twitter.com/QyRBxTsx9q — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 28, 2023

المصدر: RT