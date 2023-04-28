تفاصيل مروعة في جريمة قتل مصري لعروسه بعد 48 ساعة من زواجهما في عيد الفطر

كشف محامي العروس المصرية التي قتلت على يد زوجها بعد 48 ساعة من زواجهما في عيد الفطر، تفاصيل مروعة في الجريمة.

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وقال محامي المجني عليها في تصريحات إن تقرير الطب الشرعي المبدئي أكد أن العروس تلقت أكثر من 8 طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم.

وأشار إلى أنه يوجد قطع في أحد أصابع اليد وجرح في الرأس وتركها المتهم غارقة في الدماء داخل غرفة النوم ثم هاتف شقيقها تلفونيا.

وكشفت الأجهزة الأمنية في مصر بمحافظة الغربية ملابسات العثور على جثة عروس داخل شقتها عقب 48 ساعة من زواجها وبها عدة طعنات نافذة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل عروسته عقب مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام سلاح أبيض “سكين ” وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "أية.ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور عليها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات.

المصدر: القاهرة 24