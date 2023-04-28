بالفيديو.. وزير الخارجية الإيراني يزور حدود لبنان مع إسرائيل

زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك على هامش زيارة يجيرها إلى لبنان وكانت بدأت يوم أمس.

وخلال كلمة عقب زيارته إلى بلدة مارون الراس، أكد عبد اللهيان أن "المقاومة اللبنانية والفلسطينية في أفضل حالاتهما في حين أن الكيان الإسرائيلي في أسوأ حالاته ويعاني من أزمات متراكمة سياسية واجتماعية وأمنية"، معتبرا أن "التطورات الايجابية في المنطقة ستؤدي إلى عزل وانهيار الكيان الإسرائيلي.

كما غرس عبد اللهيان شجرة زيتون وسط حديقة طهران ووضع إكليلا من الزهور على نصب قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني.

المصدر: "العالم" + RT