الثانية عالميا.. مصر تتجاوز دولا أوروبية في استطلاع رأي ألماني!

احتلت مصر المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة الأشخاص الذين حجزوا سفينة سياحية خلال الاثني عشر شهرا الماضية بواقع 18%.

وهي الدولة الوحيدة في قائمة استطلاع أعدته شركة البيانات الألمانية "Statista"، من خارج أوروبا وأمريكا الشمالية.

واحتل الفنلنديون المرتبة الأولى في الاستطلاع بنسبة 25%، حيث حجز واحد من كل أربعة أشخاص رحلة بحرية. فيما كانت الرحلات أقل شعبية بين سكان السويد والنرويج، حيث قال 15% و11% من المستطلعين إنهم حجزوا رحلة بحرية، على التوالي.

ولم يحظ هذا النوع من الإجازات باهتمام كبير من البلدان التي شملها الاستطلاع في جنوب أوروبا، مثل إيطاليا (6%) وفرنسا (5%) وإسبانيا (4%).

وخفض وباء كورونا الأعداد العالمية لركاب الرحلات البحرية في المحيطات من 29.7 مليون في عام 2019 إلى 4.8 مليون في عام 2021.

وبحسب تقرير صادر عن الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، من المتوقع أن يشهد حجم الركاب انتعاشا، وأن يتجاوز مستويات عام 2019 بحلول نهاية عام 2023.

المصدر: "Statista"