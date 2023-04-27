الجيش الإسرائيلي يطلق النار نحو فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق النار باتجاه شاب فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عند تقاطع غيتي أفيشار بالقرب من مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية.

ووفقا لـ "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، "عند تقاطع غيتي أفيشار اصطدم شخص بسيارة في محاولة للدهس ويبدو أنه سحب سكينا باتجاه شرطي وأطلق عليه جندي النار، ولم تقع إصابات في الحادث".

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، "أصيب أحد الأشخاص بالهلع في محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن قرب أريئيل".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية