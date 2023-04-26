"يونيتامس" تصدر بيانا حول أعمال العنف غرب دارفور

أصدرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) يوم الأربعاء بيانا، حول أعمال العنف غرب دارفور.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) فولكر بيرتس، إن قلقا عميقا يساوره إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع أعمال عنف في الجنينة بغرب دارفور، والتي يبدو أنها تتخذ أبعادا قبلية بين المجتمعات المحلية في ظل شن هجمات على المدنيين وأعمال نهب وتوزيع الأسلحة بين المجتمعات المحلية، كما أسفرت الهجمات عن عمليات نهب أخرى واسعة النطاق، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

ورحب فولكر بيرتس بوقف إطلاق نار لمدة 72 ساعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 24 أبريل، وإن كان يلحظ أن طرفي الصراع لم يحترمانه احتراما كاملا.

ودعا بيرتس الجانبين إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يجب على الطرفين أن يضعا حدا لهذا الصراع على الفور قبل أن تشهد الحالة مزيدا من التصعيد.

وحث الممثل الخاص للأمين العام جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وكفالة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعا إلى حماية موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني، والمباني والأصول.

وأشار فولكر بيرتس إلى أنه من المهم أن يتمكن المدنيون من مغادرة مناطق القتال بأمان، والحصول على الإمدادات الأساسية.

المصدر: الأمم المتحدة