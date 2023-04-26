السيسي يؤكد دعم بلاده للشعب السوداني في أزمته وأهمية المسار السياسي لعودة الاستقرار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في أزمته الخطرة التي يمر بها، مشددا على أهمية تكثيف جهود تفعيل مسار السياسة والحوار لعودة الاستقرار والأمن.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واستعرض خلاله مستجدات الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليمياً ودولياً.

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وهنا لفت السيسي إلى أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الاتصال تناول عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصروالاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان.

من جهته، أعرب ميشيل عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية.

المصدر: RT