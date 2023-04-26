بالفيديو.. القوات السعودية تستقبل ركاب سفينة "الأمانة" القادمة من السودان بالورود

استقبلت القوات السعودية، ركاب سفينة الإجلاء من السودان في قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، بالورود.

ووصلت صباح اليوم الأربعاء إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، سفينة "أمانة" السعودية قادمة من بورتسودان، وعلى متنها 1673 شخصا من 58 جنسية، في أكبر عملية إجلاء رعايا الدول من السودان.

ونقلت سفينة الإجلاء 46 أمريكيا و40 بريطانيا و11 ألمانيا و4 فرنسيين و13 سعوديا، وكذلك 560 إندونيسيا و239 يمنيا و198 سودانيا و26 تركيا.

المصدر: RT