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أحدهم في بيروت.. الداخلية العراقية تقبض على ثلاثة من "أخطر" تجار المخدرات

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أحدهم في بيروت.. الداخلية العراقية تقبض على ثلاثة من
Globallookpress
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة من "أخطر" تجار المخدرات، أحدهم قبض عليه في بيروت.

وذكرت في بيان صحفي: "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 17 كغم من المواد المخدرة منها 16 كغم حشيشة في محافظة الأنبار، وواحد كغم كرستال في حي الوحدة ببغداد، كما ألقي القيض على متهمين مهمين وضبط سيارتين تابعتين لهما".

وأضافت أن "المديرية العامة للمخدرات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في لبنان، تمكنت من القبض على المتهم (ب. د. س) الذي يعد من أخطر ثلاثة متهمين لتجارة حبوب الكبتاغون المخدرة والتي تصنع في معامل خارج العراق".


المصدر: RT

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