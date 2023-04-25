قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل أحد عناصرها بهجوم مسيّرة تركية في عين العرب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصرها باستهداف مسيّرة تركية سيارته في مدينة عين العرب (كوباني) شمال غربي سوريا.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان: "بتمام الساعة 10:30 صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت سيارة كانت تقل أحد مقاتلينا أثناء قضاءه عطلة عيد الفطر في منطقة كوباني إلى عدوان بالطيران المسير من قبل الاحتلال التركي، حيث أدى إلى استشهاده".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الاستخبارات التركية، قتل قيادي في قوات سوريا الديمقراطية يدعى "محمد صاري"، جرى استهدافه يوم 14 أبريل.

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وحسب مصادر محلية فقد تعرضت سيارة القيادي لهجوم من قبل طائرة بدون طيار في حوالي الساعة 02:00، فجر الجمعة (14 أبريل)، على الحزام الشمالي بين مدينتي القامشلي ونصيبين.

وأفادت الأنباء أن قيادياً في قوات سوريا الديمقراطية يُدعى "باران"، وهو الإسم الحركي، كان في تلك السيارة وتوفي إثر ذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن قوات بلاده لن تنسحب من سوريا في الوقت الحالي، حتى يتم تبديد مخاوف تركيا الأمنية على الحدود.

المصدر: موقع قوات سوريا الديمقراطية