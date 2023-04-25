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صور تكشف السماح للسودانيين بدخول مصر دون تأشيرة

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صور تكشف السماح للسودانيين بدخول مصر دون تأشيرة
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كشفت مجموعة من الصور لجوازات سفر مواطنين من السودان دخولهم من معبر أرقين البري إلى مصر، دون تأشيرة دخول مسبقة.

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وقال أحد النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصر تسمح للأشقاء السودانيين بالدخول دون تأشيرة مسبقة" معبر أرقين صباح اليوم": جواز سفر ساري المفعول أو الضابط المسؤول في الجانب السوداني يختم ليك بتمديد صلاحية الجواز 6 شهور. والسماح للشباب بدخول مصر دون فيزا مسبقة. وما في مطالبة بكرت الحمي الصفراء. وكبار السن (50 سن وما فوق) والنساء والاطفال بيدخلوا بدون تأشيرة".

وكشفت تقارير إعلامية مصرية من معبر أرقين البري، أن 250 حافلة نقل ركاب دخلوا مصر من المعبر خلال الـ 26 ساعة الماضية، وأن الدولة المصرية تواصل جهودها فى تسهيل إجراءات الدخول إليها عبر هذا المعبر.

وأشاد عدد من المواطنين السودانيين بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المصريين من السودان، ومختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البرى.

وقال أحد الشباب السودانيين العائدين من السودان بمعبر أرقين: الحمد لله أننا وصلنا سالمين، رغم الوضع السيئ فى السودان، وشاكرين للدولة المصرية لإتاحة الفرصة لنا بدخول مصر، موضحا: أخترت مصر لأنها مرحبة بالسودانيين أما الطريق إلى اثيوبيا فهو خطر.

وأكد أن الدولة المصرية تقدم لنا كل الدعم وتيسير الإجراءات والفيزا، وشاكرين للدولة المصرية والأجهزة الحكومية التى تسهر على تسهيل إجراءات العبور.

المصدر: RT

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