الجيش السوداني يرصد خروقات الهدنة: نحتفظ بحقنا كاملا في التعامل معها

رصدت القوات المسلحة السودانية في بيان، اليوم الثلاثاء، الخروقات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع رغم سريان هدنة الثلاثة أيام التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أمريكية.

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وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنه "بالرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة التي وافقت عليها القوات المسلحة إلا أننا نرصد الكثير من الخروقات التي تقوم بها المليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والتي تتمثل في الآتي:

-استمرار التحركات العسكرية للمتمردين داخل وخارج العاصمة ومحاولة إحتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين.

-حركة كثيفة بمجموعات متفاوتة نحو مصفي الجيلي بغرض إستغلال الهدنة في السيطرة على المصفي لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد.

-تحركات لأرتال عسكرية نحو العاصمة متجهه من غرب السودان إلى ودبندة _ النهود وصولا إلى الخرطوم، بجانب أرتال أخري من بابنوسة والمجلد وذلك لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق للخرطوم.

-لم يتوقف نشاط مجموعات القناصة التي نشرها العدو علي أسطح البنايات بمناطق متفرقة من العاصمة والولايات.

-استمرار عمليات سلب ونهب ممتلكات المواطنين والتعرض للماره أثناء تحركاتهم.

-تعديات كثيرة علي مقرات البعثات الدبلوماسية وإطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع ١، بجانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية بها بجانب بلاغ السفير الكوري بطلب إخلاء جوي لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات.

كما تلقينا بلاغا من سفارة سلطنة عمان باحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة".

وأكدت القوات المسلحة أنه "بالرغم من إلتزامنا بالهدنة إلا أننا سنحتفظ بحقنا كاملا في التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة ومحاولات المليشيا المتمردة في إستغلالها لإنقاذ موقفهم العملياتي المتدهور".







المصدر: RT