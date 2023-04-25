كانت تقرأ آيات من القرآن.. القوات الإسرائيلية تعتقل شابة تركية بالأقصى (فيديو)

أفادت مراسلتنا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت صباحا فتاة تركية بسبب وجودها في محيط باب الرحمة عند المسجد الأقصى واقتادتها إلى جهة باب الأسباط.

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ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال لاحقت شابة تركية خلال وجودها في الأقصى وهي تقرأ آيات من القرآن الكريم، ثم قامت باعتقالها واقتيادها إلى مركز شرطة باب الأسباط".

من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية موظف دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى جاد الغول.

كما أفيد عن تواصل عملية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، بحراسة القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT + معا