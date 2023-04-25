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الجيش السوداني: وافقنا على الهدنة بعد وساطة سعودية-أمريكية

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني: وافقنا على الهدنة بعد وساطة سعودية-أمريكية
Globallookpress
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، أنها وافقت على هدنة في عموم البلاد بعد وساطة سعودية أمريكية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار جاء لدوافع إنسانية.

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 وأكدت القوات المسلحة، بقيادة عبدالفتاح البرهان، أن "الهدنة جاءت مشروطة بالتزام المتمردين بوقف كافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمرارها".

يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء عقب 10 أيام من المعارك.

المصدر: RT

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