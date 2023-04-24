"سبوتنيك": مقتل 3 أطفال سوريين بانفجار لغم قرب قاعدة للجيش الأمريكي شمال الحسكة

قتل ثلاثة أطفال سوريين وأصيب اثنان آخران من عائلة واحدة بانفحار لغم قرب القاعدة الأمريكية بريف مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية بريف مدينة الحسكة، إن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة، مساء الاثنين، أثناء انفحار لغم تم العثور عليه من قبلهم في مكب للنفايات بالقرب من القاعدة الأمريكية بمنطقة القصرك شمالي الحسكة.

وتابعت المصادر أن الأطفال أربعة منهم أشقاء والخامس من أبناء عمومتهم، وهم من سكان قرية عين العبد (التي تبعد كيلو مترا) عن القاعدة الأمريكية و8 كم عن بلدة تل تمر، على طريق عام ( تل تمر - القامشلي)، شمالي مدينة الحسكة.

وقالت المصادر إن الأطفال المتوفين هم ( مريم خضر عويس 10 أعوام، وشقيقها عبد العزيز 8 أعوام، وبيداء محمد بو عمر 9أعوام)، في حين أصيب الطفلان ضياء وشقيقته زهرة خضر عويس بجروح بليغة، حيث يتلقيان العلاج في مستشفى بلدة تل تمر شمالي غربي الحسكة، بحسب المصادر.

وبينت المصادر أن الأطفال يعملون بجمع المواد البلاستيكية من تجمعات القمامة نتيجة ظروف عائلتهم الاقتصادية الصعبة، لذلك يذهبون للبحث عنها في مكبات القمامة خصوصاً المكب القريب والخاص بقاعدة الاحتلال الأمريكي بالقصرك والتي يتم رمي حتى مخلفات الأسلحة والمقذوفات فيها.

المصدر: "سبوتنيك"