السودان.. قتلى بقصف جوي استهدف منطقة الكلاكلة القبة

أصدرت "لجان مقاومة الكلاكلة القبة" في السودان مساء الاثنين بيانا حول قصف استهدف منطقتهم وخلف ضحايا ومصابين.

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وقالت في البيان "كعادتها هي الحرب لا تفرق بين القاتل وبين من ليس له ذنب.. تابعنا في الساعات الماضية وتابعت جموع الشعب السوداني ما حدث يوم الاثنين 24 أبريل في منطقة الكلاكلة القبة شارع 15، حيث قامت طائرة مروحية من طراز أبابيل بقصف عدد من المنازل مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين بالإضافة إلى عدد من الجرحى وبعضهم في حالات خطرة ومازال البحث حتى هذه اللحظة جاري تحت الانقاض عن المفقودين".

وأضافت: "نحن في لجان مقاومة الكلاكلة القبة إذ ندين ونستنكر استهداف المدنيين وجعلهم حائط صد من قبل قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة فليعلم العسكر والجنجويد أن الشعب السوداني ليس درقة وأن ثورته مازالت قائمة وأن ما يحدث الآن هو قتل ممنهج للمدنيين بسبب خلافات بين الأطراف العسكرية ليس للمدنيين ذنبا فيها".

وناشدت لجان مقاومة الكلاكلة القبة كل منظمات المجتمع المدني بالوقوف على هذا الوضع الكارثي، كما طلبت من المنظمات الحقوقية تدوين كافة الجرائم التي تحدث بسبب هذه الحرب.

ودعت في بيانها الأطراف المتناحرة إيقاف الحرب اللعينة.

لجان مقاومة الكلاكلة القبة



"تصريح صحفي"



وكعادتها هي الحرب لاتفرق بين القاتل وبين من ليس له ذنب تابعنا في الساعات الماضية وتابعت جموع الشعب السوداني ماحدث اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 م في منطقة الكلاكلة القبة شارع 15 حيث قامت طائرة مروحية من طراز أبابيل بقصف



📩 pic.twitter.com/kTWDVATqVG — لجان مقاومة الكلاكلة القبة (@kiki_newcity) April 24, 2023

المصدر: RT