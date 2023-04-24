تونس.. اتحاد الشغل ينفي الشائعات حول صحة أمينه العام

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان يوم الاثنين، أن أمينه العام نور الدين الطبوبي نقل إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية.

وأكد أن الطبوبي في صحة جيدة خلافا لما ذهب إليه خيال البعض وتحدث عن عملية جراحية وغيرها من الإشاعات

وذكر البيان أن الطبوبي تقدم بالشكر إلى كافة الإطارات الطبية وشبه الطبية والمهنيين من أطباء إطار شبه طبي وإداريين وعملة وأعضاء النقابة الأساسية بمستشفى الرابطة.

وأشاد بدورهم الجبار في الدفاع عن المستشفيات العمومية رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات، وفق نص البيان.

المصدر: وسائل إعلام تونسية