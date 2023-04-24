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"الدعم السريع": الجيش السوداني شن غارة جوية على أحياء سكنية في الخرطوم

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AFP
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني نفذ غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة الخرطوم
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أعلنت قوات الدعم السريع أن "الجيش السوداني شن غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة في الخرطوم"، وسط سماع دوي انفجارات في المدينة بعد انتهاء هدنة عيد الفطر.

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وأصدرت قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه إن "قوات الانقلاب نفذت غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة الخرطوم يوم الاثنين، استهدفت المدنيين بشكل مباشر في حي الدوحة بأم درمان ومنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم".

وأدانت القوات بشدة "هذا العمل ووصفته بالبربري والغاشم على المواطنين الأبرياء".

وأضافت: "بهذا الفعل الجبان لا تستهدف القوات السودانية قوات الدعم السريع وإنما الشعب السوداني، ومعلوم أن هذه القوة تحركها أيادي الإرهابيين المتطرفين المعادين للشعب السوداني والإنسانية".

وتابعت: "نؤكد أننا موجودون في كافة الميادين من أجل انتزاع هذا الجزء الخبيث من أرض السودان والخروج ببلادنا إلى بر الأمان بأقل الخسائر والأضرار وسط المدنيين".

وأضافت أنها "تعمل وسط الشعب السوداني لتقديم الخدمات الأساسية وفتح ممرات إنسانية في هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها البلاد، إلى جانب إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول الأجنبية".

المصدر: RT

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