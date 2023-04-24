غوتيريش يحذر من امتداد النزاع في السودان إلى كامل المنطقة وأبعد منها

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العنف المتواصل في السودان قد "يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

وقال خلال نقاش في مجلس الأمن بشأن التعددية إن الوضع في السودان "يستمر في التدهور".

وقتل 427 شخصا وجرح 4000 تقريبا خلال عشرة أيام من المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف "يجب أن تتوقف أعمال العنف. إنها تهدد بحريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".

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وأكد أنه "على تواصل مستمر مع طرفي النزاع ودعوتُهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض".

وتابع "علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية" مجددا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وتأتي تصريحات غوتيريش هذه بعد إعلان الأمم المتحدة عن بقاء رئيس بعثتها فولكر بيرتيس في السودان رغم تسارع عمليات إجلاء الأجانب.

وقال غوتيريش"سأكون واضحا: الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان" مضيفا أن الهيئة الدولية "تعيد تنظيم وجودنا في السودان كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني".

ودعت بريطانيا مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ حول السودان، يتوقع أن ينعقد الثلاثاء، وفق دبلوماسي.

المصدر: أ ف ب