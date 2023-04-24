"الدعم السريع" تتهم الجيش بالنهب وقطع الخدمات عن السودانيين

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، القوات المسلحة السودانية، "بالقيام بعمليات نهب للمنازل والمصانع، وقطع الخدمات عن السودانيين".

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وقالت في بيان، "رصدنا خلال اليومين الماضيين عمليات تخريب واسعة ونهب على منازل المواطنين ومقار الشركات والمصانع تقف وراءها خطة ماكرة من الفلول وعناصر النظام البائد بمحاولة الصاق التهم بقوات الدعم السريع عبر خطط مكشوفة خبرها شعبنا طوال ثلاثون عاماً من الإجرام والتخريب".

وأضافت أن "محاولة إعادة سيناريو التكسب بقطع الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه عن المواطنين فعل إجرامي قديم ظل الانقلابيون وقوى الظلام يمارسونه منذ وقت بعيد في مثل هذه الظروف وإلصاق التهم بالآخرين".

وأكدت قوات الدعم السريع أنها "تعمل رغم انشغالها باقتلاع قوات الانقلاب وعناصر النظام البائد لتخليص الشعب السوداني من هذه العصابة، على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين مصادر هذه الخدمات بل والعمل مع الموظفين وتأمينهم لأداء عملهم، إلى جانب تأمين عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول الأجنبية، إضافة لتأمين الطرق وتسهيل عبور المواطنين إلى المناطق الآمنة".





المصدر: RT