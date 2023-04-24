الجيش السوداني يقيم الوضع العسكري الراهن ويوجه نداء لقوات الدعم السريع

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن "الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ وتستمر قواتنا بتوسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية".

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وقالت في بيان صادر اليوم الاثنين، إن "مجموعات المليشيا المتمردة تبعثرت على نطاق واسع بالخرطوم وأجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للإحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروعا بشرية".

وأضاف أن "الأبواق الإعلامية للمتمردين لا تزال مستمرة في بث نفس الأكاذيب المتكررة منذ اليوم الأول والتي أصبحت غير مقنعة للمواطن بشأن الإستيلاء على مراكز القيادة العسكرية والقصر الجمهوري ومدينة جياد الصناعية ومراكز استراتيجية أخرى وهذا غير صحيح".

ولفت البيان، إلى أن "الاتصالات مع القيادة من قبل دول مختلفة لا تزال مستمرة بشأن إجلاء البعثات وستستمر هذه العمليات بنفس درجة التنسيق التي أجريت أمس".

وجددت القوات المسلحة السودانية "نداءاتها لأفراد مليشيا الدعم السريع بأن مؤسستهم السابقة لم يعد لها مكان ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد بعد تمردها، وبالتالي ندعوهم للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من دائرة التمرد على الدولة، وذلك عن طريق التبليغ لأقرب وحدة عسكرية وسيتم استيعابهم بجيش البلاد من تاريخ التبليغ طبقا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة".

المصدر: RT