علاء مبارك يثير الجدل بتغريدة عن الشيخ إمام (فيديو)

أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حالة من الجدل عبر "تويتر" بعد إعادة نشر فيديو لموّال الفول واللحمة للراحل الشيخ إمام من كلمات الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.

وتمت مشاهدة تغريدة علاء مبارك على حسابه الموثق بالعلامة الزرقاء، أكثر من 428 ألف مرة، وظهرت كأكثر الترندات انتشارا في مصر.

وعلق حساب "مدنية" على التغريدة قائلا: "تخيل أنت علاء مبارك وهو بيغني شيد قصورك عالمزارع من كدنا وعمل ايدينا".

وقال حساب آخر: "كوميديا أعلى من مسلسل الكبير.. علاء مبارك بقي ثوري وبيسمع الشيخ إمام وشعر أحمد فؤاد نجم".

بينما قال حساب باسم "نائل": "علاء مبارك بقى يعمل share لأغاني الشيخ إمام!! كم هي بديعة سخرية القدر".

بينما سخر نبيل حربي قائلا: "إخواااني لقد تسرعنا في الحكم على أخونا الثورجي المناضل قائد ثورة 25 يناير علاء محمد حسني مبارك أدام الله في عمره ووفقه".

كما أفاد صاحب حساب على "تويتر" يدعى أحمد محرز: "هو ده علاء مبارك بتاعنا وللا حد اشترى العلامة الزرقا؟".

المصدر: RT + "تويتر"