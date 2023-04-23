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عشرات الأكراد السوريين عالقون بمنزل في السودان يناشدون إنقاذهم

أخبار العالم العربي

عشرات الأكراد السوريين عالقون بمنزل في السودان يناشدون إنقاذهم
Gettyimages.ru
العاصمة السودانية الخرطوم
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أعلن المواطن السوري محمد حاج بوزان عبر فضائية "رووداو"، أن 50 كرديا من شمالي سوريا يحتمون بمنزل في السودان وناشدوا السفارة السورية إجلاءهم، وأنهم تعرضوا للسلب ونهب مقتنياتهم.

وأضاف: "غادرنا الخرطوم خوفا من الاشتباكات، وذهبنا نحو الحدود، نحن الآن على بعد 300 كيلو متر من مصر، كان الطريق صعبا إذ تعرضنا لهجوم خلال انتقالنا".

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وذكر بوزان أن مسلحين "سلبوا منهم سيارتين إضافة لأموالهم ومجوهراتهم"، وقال إن بينهم "امرأتين مريضتين ولا يمكن نقلهما إلى المستشفى".

وبخصوص تعامل الحكومة السورية، صرّح بوزان بأنهم اتصلوا بالسفارة السورية في الخرطوم لكنهم لم يتلقوا أي رد.

المصدر: رووداو 

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