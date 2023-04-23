راغب علامة معلقا عن توليه منصبا في الحكومة اللبنانية: "مقبلش حد يوصفني بالحرامي" (فيديو)

رفض المطرب اللبناني راغب علامة، فكرة توليه منصبا في الحكومة اللبنانية، مؤكدا أنه مواطن لبناني ولم يحلم مطلقا بأن يكون رجلا سياسيا.

وقال راغب علامة في تصريحات تلفزيونية إنه "لم يتقبل من أحد وصفه بالحرامي"، معلقا: "أنا سعيد بحياتي، وعمري ما أتقبل حد يقولي أو يوصفني بالحرامي، الحمد لله أني مظلوم وليس ظالم، ومسروق وليس سارق، مدبوح وليس دابح، ولم أحلم يوميا أني اكون سياسي أنا مواطن لبناني ولا أخاف من أحد غير الله".

وأضاف: "عمري ما رفعت دعوة قضائية على بنك سرقلي فلوسي وفلوس أبنائي، متأكد أن حقي هيرجع، وسكوتي مش للأخر، واسواء ما تم فعله مع أي شعب أتعمل مع الشعب اللبناني والحاكمين الحاليين وصلوا للسلطة بطريقة غير شرعية".

كما تحدث راغب علامة عن تناوله للمواد المخدرة ولعبه للقمار وحمله سلاح، إذ أكد أنه "لم يتناول أي مواد مخدرة".

وصرح "جربت القمار ومحبتوش، وعمري ما شربت حاجة وسكرتني أو مواد مخدرة، وأيام الحرب حملت سلاح عشان كان فيه قطاع طرق ولكن عمري ما رفعته في وشه حد، وبقول بـ ولادي أن اللي بيحمل السلاح يحمله عشان يحمي حاله فقط".

المصدر: تلفزيون "الجديد" اللبناني