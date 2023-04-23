السودان.. انتهاء الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع دون إعلان تمديدها

أفاد مراسل RT مساء الأحد بانتهاء الهدنة الإنسانية المعلنة لـ3 أيام في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون إعلان طرفيها تمديدها أو تجديد سريانها.

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وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وقيادة الدعم السريع قد أعلنتا عن الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وقال الجيش في بيان حينها: "تأمل القوات المسلحة في أن يلتزم الطرف الأخر بكل متطلبات الهدنة، ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".

من جهتها أفادت قيادة الدعم السريع في بيان بأنه وبناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية وافقت على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الجمعة.

والخميس، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا بشكل منفصل مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لحضهما على وقف إطلاق النار وفرضه في كل أنحاء البلاد حتى نهاية عيد الفطر أي الأحد 23 أبريل، حسبما ذكر بيان للخارجية الأمريكية.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: RT + وسائل إعلام