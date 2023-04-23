الإجلاء والأوضاع في السودان محور مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

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وهنأ الوزير القطري نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من السودان إلى المملكة، معربا عن شكره على إجلاء عدد من القطريين.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عدد من المواقع الحيوية داخل السودان.

وأعلنت الخارجية السعودية إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا دول شقيقة وصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون من السودان، بعملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية.

المصدر: واس