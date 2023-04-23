البحر يلفظ 11 جثة لمهاجرين على سواحل صفاقس التونسية

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن البحر لفظ خلال يومي العيد ما يفوق الـ 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وذلك على السواحل الشمالية لصفاقس.

وقال وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية صفاقس 1، فوزي المصمودي، في تصريح صحفي، إن "معظم الجثث كانت في وضعية متقدمة من التحلل بملامح مهاجرين من دول جنوب الصحراء، وأنه تم نقل هذه الجثث إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس للتشريح والقيام بالتحاليل اللازمة للحمض النووي والبصمة".

ووفق هذه المعطيات الأولية، فإنه من المستبعد أن تعود هذه الجثث إلى حادثة غرق مركب "حرقة"، الثلاثاء الماضي، والذي كان يحمل على متنه 19 مجتازا تونسيا، تم إنقاذ 4 منهم والبقية في عداد المفقودين.

المصدر: موزاييك