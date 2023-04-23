بوغدانوف يبحث مع قرقاش الوضع في اليمن وسوريا والسودان

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التقى في دبي يوم 22 أبريل مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة، "ناقش الجانبان خلال اللقاء، الوضع في اليمن وسوريا والسودان وكذلك في الخليج العربي".

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وقال البيان: "خلال مباحثات مفعمة بالثقة، جرى تبادل للآراء والتنسيق بشأن قضايا الساعة في الشرق الأوسط، مع التركيز على الحالة الناشئة في اليمن وسوريا والسودان، وكذلك في منطقة الخليج العربي".

المصدر: نوفوستي