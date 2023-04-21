الفيديو صحيح ولكن.. حقيقة إرسال مصر مساعدات للسودان (فيديو)

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه لقافلات مساعدات أرسلتها مصر إلى السودان مؤخرا، إلا أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالتطورات الأخيرة.

وتظهر في الفيديو شاحنات رسم عليها العلمان المصري والسوداني وكتب تحتهما "من جمهورية مصر العربية تضامنا مع الشعب السوداني الشقيق".

وقال المغردون والمدونون إنها مساعدات أرسلتها مصر إلى السودان أخيرا.

وحصد الفيديو مئات المشاركات والمشاهدات على "فيسبوك" و"تويتر" منذ بدء انتشاره في 19 أبريل الجاري، في وقت تشهد الخرطوم اشتباكات عنيفة منذ السبت بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وكشفت عملية البحث عن الفيديو أنه نشر في أوائل سبتمبر 2022 على "تيك توك".

وحينها طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديم الدعم إلى السودان في ظل تداعيات أزمة الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في البلاد، وقامت مصر بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية.

وكانت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان تسببت في ذلك العام بمقتل العشرات وإلحاق أضرار بآلاف المنازل.

المصدر: أ ف ب