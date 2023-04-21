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الجيش السوداني: "المتمردون اقتحموا مخزنا للهلال الأحمر وسرقوا عربة دفع رباعي منه"

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني:
Reuters
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية "اقتحام المليشيا المتمردة مخزنا للهلال الأحمر فيه عربات دفع رباعي ومواد غذائية وطبية، وسرقة عربة واحدة عليها شعار المنظمة".

وجاء في بيان مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية اليوم الجمعة 21 أبريل: "قامت عناصر من المليشيا المتمردة باقتحام مخزن يتبع للهلال الأحمر بالمنطقة الصناعية بحري شارع سيقا، يحتوي المخزن على عربات دفع رباعي ومواد غذائية وطبية، سرقت المجموعة عربة دفع رباعي باللوحة 112 وعليها شعار المنظمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية موافقتها على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وعبّرت عن أملها في أن يلتزم الطرف الآخر بكل متطلبات الهدنة، ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها.

المصدر: RT

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