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سعيد يصدرعفوا رئاسيا بمناسبة عيد الفطر يشمل 474 سجينا

أخبار العالم العربي

سعيد يصدرعفوا رئاسيا بمناسبة عيد الفطر يشمل 474 سجينا
AFP
الرئيس التونسي قيس سعيد، أرشيف
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عفوا رئاسيا شمل 474 سجينا، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وقالت وسائل إعلام تونسية إن الرئيس سعيد وقع قرارا الخميس يسمح بتمتيع 474 محكوما عليهم بالعفو الخاص الذي يؤدي إلى إطلاق سراحهم.

يأتي ذلك، عقب تعليق سعيد على انزعاج البعض من قرار المحكمة بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق، حيث أكد أن "هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول".

وقال سعيد: "هل تم اعتقال شخص من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه.. لماذا لم ينزعجوا يوم تم ذبح 13 جنديا في رمضان عند الإفطار، ولماذا لم ينزعجوا بعد تفجير حافلة الأمن الرئاسي؟.. الحال هنا يتعلق بالدعوة إلى حرب أهلية". 

وكان قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس، أصدر الخميس، أمرا بسجن الغنوشي، الذي أوقف الاثنين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

المصدر: موزاييك أف أم

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