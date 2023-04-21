مغردون يتفاعلون مع سؤال "هل تسقط صلاة عيد الفطر صلاة الجمعة"؟

أثار إعلان أغلب الدول العربية والإسلامية، الجمعة، أول أيام عيد الفطر 2023 جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وما إذا كانت صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة.

وأبرز نشطاء وجود خلاف بين المذاهب في هذه القضية، ليلقي نشطاء الضوء على أن "الجمعة لا تسقط لمن صلى العيد وهو قول الجمهور، والشافعية يرون الرخصة في عدم وجوبها على أهل البادية والقرى".

الخلاف حول عدم وجوب صلاة الجمعة لمن صلى العيد:

١- من صلى العيد تسقط عنه الجمعة (النبي صلى العيد ورخص في الجمعة) وهو قول الحنابلة



٢- الجمعة لا تسقط لمن صلى العيد وهو قول الجمهور، والشافعية يرون الرخصة في عدم وجوبها على أهل البادية والقرى..



وفي الأمر سعة..#عيد_الفطر — علي السند (@al_snd) April 20, 2023

وكتب مغرد: "إذا كان العيد يوم الجمعة فالأفضل والأكمل أن يشهد المسلم صلاة العيد وصلاة الجمعة وهذا هو الموافق لسنة النبي. وإن اقتصر على إحداهما فهو جائز. والله أعلم".

إذا كان العيد يوم الجمعة فالأفضل والأكمل أن يشهد المسلم صلاة العيد وصلاة الجمعة وهذا هو الموافق لسنة النبي ﷺ . وإن اقتصر على إحداهما فهو جائز . والله أعلم . — د. عبدالله مطير الشريكة 🇰🇼 (@DrAlshoreka) April 20, 2023

وقال آخر: "يوافق عيد الفطر غداً يوم الجمعة، وقد رُخّص لمن صلى العيد أن لا يُصلي الجُمُعة، وهي في حقّه مُستحبة، ويَلزمه أن يُصليها ظهرًا ولا تسقط عنه. ويَحسُنُ التنبّه إلى أنّ الرّخصة قائمة في حقّ من أدرك صلاة العيد لا من أدرك خطبتها فقط، كما نصّ على ذلك الفقهاء".

يُوافق #عيد_الفطر غداً #يوم_الجمعة، وقد رُخّص لمن صلى العيد أن لا يُصلي الجُمُعة، وهي في حقّه مُستحبة، ويَلزمه أن يُصليها ظهرًا ولا تسقط عنه.



ويَحسُنُ التنبّه إلى أنّ الرّخصة قائمة في حقّ من أدرك صلاة العيد لا من أدرك خطبتها فقط، كما نصّ على ذلك الفقهاء. — ناصر القطامي (@nasseralqtami) April 20, 2023

المصدر: وكالات