الصحة العراقية تصدر بيانا جديدا عن وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق خلال اعتقاله

أصدرت وزارة الصحة العراقية بيانا جديدا حول وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، خلال اعتقاله في مدينة الموصل أمس الخميس.

وجاء في بيان الوزارة: "إلحاقا بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الصحة والداخلية بخصوص وفاة المدعو سعد كمبش، تبيّن وزارة الصحة التالي: "إن تقرير الطب العدلي الأوّلي يشير عادةً الى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية ومن ثمّ يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها".

وأضاف البيان: "أظهر التشريح السريري وجود إحتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلّب في شرايين القلب، وتم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي للتحري عن وجود أي ذبحة صدرية او جلطة قلبية جديدة، كما أظهر التشريح وجود توذّم (تجمع للسوائل) في الرئتين".

وأشار إلى أنه "تم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم تظهر اي آثار لنزف في الدماغ او كسر في الجمجمة، مضيفا "فيما يخص المشاهدات السطحية، السحجات السطحية الظاهرة ناتجة عن نقل الجثة وإجراءات الكادر الطبي والتمريضي في ردهة الطوارئ، حيث أنه يتم إجراء الإنعاش القلبي-الرئوي واجراء التنفس الصناعي والضغط على منطقة الصدر لأي حالة وصول لشخص متوفي حديثًا للمستشفى وضمن الفترة الزمنية المحددة حسب الدلائل الإرشادية المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وأكدت وزارة الصحة العراقية في ختام بيانها أن "التقرير الطبي العدلي الأولي وجود إحتشاء (جلطة) قلبية ووجود تصلّب في شرايين القلب مع توذّم في الرئتين وتم أخذ نماذج من أحشاء الجسم وأرسلت للتحليل النسيجي وتم أخذ نماذج أخرى من الجسم لإجراء فحص السموم في المختبرات المختصة في دائرة الطب العدلي في بغداد وحسب السياقات والضوابط المعمول بها".

المصدر: RT