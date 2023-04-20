أول تعليق للجيش المصري على فيديوهات جنوده في السودان

أكد المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، أن توقيت الإعلان عن أي تفاصيل عبر إصدار بيانات رسمية للقوات المسلحة، يتم حسابه بدقة.

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وأضاف أنه يتم حساب الأمر وفقا للظرف الأمني والعملياتي والمستجدات على مدار الساعة، موضحا: "ليست الأولوية للإعلان بل الأولوية دومًا لإتمام المهمة".

وأردف المتحدث العسكرى في حديث لـ"بوابة الأهرام"، في إطار متابعة موقف إجلاء القوات المصرية الموجودة في السودان في التدريبات المشتركة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، مشيدا بحالة الوعي التي لمسها عند المواطنين، في مواجهة الحملات المدفوعة التي قامت ببث فيديوهات أو الدفع بالأمور لمسار مخالف، مؤكدًا أن الشعب المصري يساند قرارات قواته المسلحة ويثق في إدارة أي موقف أو ظروف طارئة؛ لأن محددات مصر واضحة وتتعامل بشرف وأمانة وتراعي حقوق الآخرين وتحمي أمن مواطنيها وسلامة وسيادة أراضيها.

وكشف المتحدث العسكري تفاصيل الترتيبات التي تمت لإتمام عملية الإجلاء، بالتنسيق بين القوات المسلحة المصرية وكافة الأجهزة الأمنية من جهة، والتواصل الرسمي والدبلوماسي مع السلطات السودانية من جهة أخرى، وكذا بالتنسيق مع شركاء دوليين وباتباع الإجراءات الأممية المتبعة من قبل الصليب الأحمر الدولي احترامًا لسيادة السودان الشقيق، والحرص على عدم التدخل في الموقف الداخلي.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت في بيان، اليوم الخميس، تفاصيل عودة القوات المصرية من السودان.

وقال بيان القوات المسلحة المصرية: "في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء 19 أبريل اتخاذ كافة اجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى المطارات بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية".

وأوضحت القوات المصرية أنه تم إجلاء القوات عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.

كما تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقى عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور إستقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

وتؤكد القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التى وصلت إلي أرض الوطن وكذا المتواجدة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية