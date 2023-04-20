تونس.. ولي يقتحم قاعة الدرس ويعتدي بالعنف الشديد على أستاذ أمام تلاميذه

أقدم ولي على اقتحام قاعة الدرس بالمدرسة الإعدادية نهج لينين بالعاصمة تونس والاعتداء بالعنف الشديد على أستاذ لكما وصفعا، قبل تدخل مدير المدرسة الإعدادية وإحدى العاملات لوقفه.

وقال سامي أبه عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي في تصريح لبرنامج "رمضان الناس" على "موزاييك"، إن اعتداء الولي على الأستاذ يأتي على خلفية طرد الأستاذ لابن الولي المذكور من القسم بعد تعمده تعطيل سير الدرس.

ويوم الحادثة، اصطحب الولي ابنه إلى المدرسة الإعدادية للحصول على بطاقة دخول لابنه واستئناف الدروس، إلا أنه وعوض التوجه إلى الإدارة اقتحم قاعة الدرس التي يتواجد بها الأستاذ وقام بتسديد عدة لكمات وصفعات.

وأفاد سامي أبه بأن المتهم كان سيواصل الاعتداء عليه بواسطة حزام قبل تدخل إحدى العاملات بالمدرسة ومدير المؤسسة التربوية.

وقام المدير بإبلاغ الشرطة وتم لاحقا القبض على الولي الذي حاول تبرير فعلته بتأثير الصيام عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

المصدر: "موزاييك"